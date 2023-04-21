Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
1,978.91
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle temaslarını artırıyor

Biden, 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile görüşecek.

Tuğçenur Akgün  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle temaslarını artırıyor Fotoğraf: Salah Malkawi/AA

New York

Hint-Pasifik'teki işbirliklerini artırmayı hedefleyen ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında Biden'ın 1 Mayıs'ta Filipinler Devlet Başkanı Marcos'u Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Biden'ın, görüşmede ABD'nin Filipinler'in savunmasına kararlı bağlılığını yineleyeceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin uzun zamandır devam eden ABD-Filipinler ittifakını güçlendirme çabalarını masaya yatıracaklarını aktardı.

Jean-Pierre, tarafların ekonomik işbirliği, iki ülke halkları arasındaki bağları kuvvetlendirme, temiz enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuları da görüşeceğini bildirdi.

Sözcü, iki liderin bölgesel konuların yanı sıra uluslararası hukuku koruma, özgür ve açık Hint-Pasifik'i destekleme çabalarını da ele alacakları bilgisini paylaştı.

Çin ile çatışma değil rekabeti hedeflediklerini sıklıkla dile getiren Biden, 26 Nisan'da da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u başkent Washington'da ağırlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Başkentte bayram trafiği denetimleri aralıksız sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 63. sayısını yayımladı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle temaslarını artırıyor

ABD Başkanı Biden, Hint-Pasifik liderleriyle temaslarını artırıyor

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

Huawei, yeni kaynak planlama sistemiyle, teknolojide dışa bağımlılığa karşı adım atıyor

Huawei, yeni kaynak planlama sistemiyle, teknolojide dışa bağımlılığa karşı adım atıyor
Pentagon, ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor

Pentagon, ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor
ABD, Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacak

ABD, Yeşil İklim Fonu'na 1 milyar dolar katkı sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet