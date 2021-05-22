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Dünya

ABD Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'deki durumdan endişeli olduklarını ve bölgedeki hedeflerinin Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması olduğunu belirtti.

Dildar Baykan   | 22.05.2021
ABD Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Washington

Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moon'un, başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da ağırladığı ikinci devlet başkanı olduğunu ifade eden Biden, "Bu da bizim Güney Kore ile 70 yıllık müttefikliğimize ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bugünkü ikili görüşmelerde birçok konuda ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına yönelik ortak bir tutum takınma konusunda mutabık kaldık. Kuzey Kore'deki durumdan dolayı ikimiz de derin endişe duyuyoruz. Ayrıca milletlerimiz, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına giden yolda tansiyonun düşürülmesi için Kuzey Kore ile pragmatik diplomatik bir ilişki kurma arzusunu paylaşıyor." dedi.

Biden Kuzey Kore özel temsilcisini açıkladı

Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceklerinin altını çizen Biden, "Dışişleri Bakanlığımızda çalışan Kariyer Diplomatı Sung Kim, Kuzey Kore Özel Temsilcimiz olarak atanmıştır." diye konuştu.

Biden ayrıca, Kovid-19 salgını ile mücadelede uluslararası ortaklıkların önemine işaret ederek, "Kapsamlı bir aşı ortaklığı kurulması konusunda anlaştık." dedi.

"Bölgenin tamamen nükleerden arındırılması bizim hedefimiz ve böyle olmaya da devam edecek"

Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için ne tür adımlar atacağının sorulması üzerine Biden, "Bu sürecin ne kadar zor olduğunu göremeyecek kadar yanılsama altında değiliz. Ancak bölgenin tamamen nükleerden arındırılması bizim hedefimiz ve böyle olmaya da devam edecek." diye konuştu.

Biden Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek için bir ön şartı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kim, nükleerden arınma konusunda daha ciddi olana kadar görüşmem gibi." yanıtını verdi.

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