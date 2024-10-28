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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden: Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes süreci için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli." dedi.

Hakan Çopur  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
ABD Başkanı Biden: Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var

Washington

Biden, memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, erken oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes süreciyle ilgili çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Gazze'de bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu savaş sona ermeli." ifadesini kullandı.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla yoğun şekilde eleştirilen Biden yönetiminin, seçimlerde nasıl bir performans göstereceği ve özellikle Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merak ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında halen binlerce ölünün olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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