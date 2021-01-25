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Dünya

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

Dildar Baykan   | 25.01.2021
ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Joe Biden, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.

İki liderin, iklim değişikliği, Kovid-19, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

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