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Rus ordusunun Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Biden, Avrupa ziyaretine Polonya'yı ekledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle bu hafta içi Brüksel'de NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Hakan Çopur   | 21.03.2022
ABD Başkanı Biden, Avrupa ziyaretine Polonya'yı ekledi

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı.

Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak.

Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

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