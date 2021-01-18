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Dünya

ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından sonra Somali'deki askerlerini çekti

ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından yaklaşık bir buçuk ay sonra Somali'deki askerlerinin tamamını geri çekti.

Tufan Aktaş   | 18.01.2021
ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından sonra Somali'deki askerlerini çekti

İstanbul

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'de sayıları 700'ü bulan askeri personelin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını belirtti. 

Karns, başkan seçilen Joe Biden'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağına ilişkin soruya bu konuda spekülasyon yapmanın doğru olmayacağı yanıtını verdi.

Öte yandan, ABD askeri personelinin çekilmesi, ülkedeki genel seçimlere haftalar kala gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2020'de Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.

Trump'ın geri çekilme kararına rağmen, ABD ordusu Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarını sürdürmüştü.

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