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Dünya

ABD, BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ülkesinin bir hafta sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelişmiş F-22 savaş uçağı filosu göndereceğini belirtti.

Mennatallah H. H. M. Said A., Safiye Karabacak, Hacer Başer   | 08.02.2022
ABD, BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek

Abu Dabi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Pentagon'un bir hafta önce aralarındaki yakın iş birliği çerçevesinde ve Husi saldırılarına karşı BAE'ye askeri yardım göndereceğini açıklamasının ardından iki ülke arasındaki savunma iş birliği yollarına ilişkin BAE resmi ajansı WAM'a röportaj verdi.

CENTCOM Komutanı McKenzie, "BAE'ye bir hafta sonra gelişmiş F-22 savaş uçaklarından oluşan bir filo göndereceğiz ve hava üstünlüğü sağlayacak dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri." dedi.

Balistik füzelere karşı büyük savunma yeteneklerine sahip olan USS Cole muhribi de gönderdiklerini söyleyen McKenzie, muhribin BAE'nin sularında devriye gezeceğini ve BAE tarafı ile yakın çalışacağını ifade etti.

BAE'nin "bölgedeki en profesyonel ordulardan birine sahip olduğunu" vurgulayan McKenzie, "BAE'ye yönelik saldırılar ABD için çok endişe verici olsa da BAE çok güvenli bir yer." diye konuştu.

BAE'nin, Husilerin saldırılarını engellemedeki başarısına işaret eden McKenzie, saldırıların engellenmesinde ABD üretimi Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) kullanılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gelecekte daha etkili savunma sistemleri geliştirmek için BAE ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini aktaran McKenzie, ABD ile ortaklarının, insansız hava araçları saldırılarına daha başlamadan onlara karşı koyabilecek özellikte savunma teknolojileri geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

McKenzie, Husilerin "pervasız ve sorumsuzca" davrandığını, BAE'yi hedef aldığı ve Suudi Arabistan saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, McKenzie BAE ziyafeti kapsamında BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamed Muhammed Sani er-Rumeysi'yle de görüştü.

Rumeysi'nin ofisinde bir araya gelen ikili, ABD ve BAE arasındaki savunma ve askeri konular başta olmak üzere ortak koordinasyon ve iş birliğini ele aldı.

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