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Dünya

ABD Avrupa Komutanından Kongre'ye Türkiye tavsiyesi

EUCOM Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı olduğunu belirterek, "S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermemesi gerektiğini" söyledi.

Kasım İleri   | 13.03.2019
ABD Avrupa Komutanından Kongre'ye Türkiye tavsiyesi

Washington DC

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kathryn Wheelbarger ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde soruları yanıtladı. 

Türkiye'nin S-400 sistemlerini alması

Komiteye sunduğu yazılı ifadesinde, Türkiye'nin NATO ittifakının güney sınırlarında önemli sınamalarla karşı karşıya kalan stratejik bir ülke olduğunu belirten Scaparrotti, Türkiye'nin YPG ile PKK'yı aynı örgüt olarak gördüğünü ve 3,5 milyon mülteciyi misafir ederken güney sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalıştığını kaydetti.

EUCOM'un Türkiye'nin sınır güvenliği ve PKK ile mücadelesine destek verdiğine dikkati çeken Scaparrotti, komutanlığın aynı zamanda Ankara'yı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırıma maruz kalmaması için S-400 alımından vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin bir soruya yanıt veren Scaparrotti, "Türkiye'de S-400 bulunduğu takdirde onlara F-35 vermememiz gerektiğine inanıyorum. Bunu üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye her gün birlikte çalıştığımız önemli bir NATO ortağı." diye konuştu.

Türk yetkilileri iyi tanıdığını belirten ABD'li komutan, "Niyetimiz onların gelecekte de önemli bir NATO müttefiki olarak kalmalarını sağlamaktır." dedi.

Scaparrotti, bu açıklamaların benzerini geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde de yapmıştı.

"Rusya Balkanlar'da etkinliğini arttırdı"

Rusya'nın kendisini kaygılandıran faaliyetlerinin neler olduğuna ilişkin bir soruya da yanıt veren Scaparrotti, Rusya'nın silah ve savunma sistemlerini modernize etmesinin bölgedeki istikrara zarar verebileceğini ve bunun kendisi için en öncelikli kaygı olduğunu bildirdi.

Moskova'nın Avrupa ülkelerinde seçimlere karışmak dahil birçok kötü niyetli faaliyet içinde olduğuna vurgu yapan Orgeneral Scaparrotti, "Balkanlar konusunda endişeliyim. Geçen yıldan bu yana orada (Rusya tarafından yapılan) kötü niyetli etkinin arttığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın nükleer tehdidinin ne ölçüde gerçekçi olduğuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Scaparrotti, tehdit stratejisinin Rusya'nın geleneksel doktrininin bir parçası olduğunu söyledi. Scaparrotti, "Bu işe, 'domine etmek için gerginliği tırmandır' bakış açısı ile bakıyorlar. Onların bazı silah sistemlerini modernize etme yollarına baktığınızda belirli bir ölçüde gerginliği tırmandırmak için bunu nasıl kullandıklarını görebilirsiniz." diye konuştu.

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