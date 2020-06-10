Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

ABD'nin, Alaska yakınlarında 4 Rus uçağına önleme yaptığı belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 10.06.2020
ABD Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Tu-95MC stratejik füze uçağının Çukçi, Bering ve Ohotsk Denizi’nin uluslararası suları üzerinde devriye yaptığı kaydedildi.

Uçakların Çukotksk Özerk Bölgesi ve Amur Bölgesindeki havaalanlarından kalktıkları kaydedilen açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 uçaklarının Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı ifade edildi.

Devriyenin 11 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde ve başka devletlerin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler belirlendi
İran halkının çoğu normalleşme sürecinde Kovid-19 tedbirlerine uymayı bıraktı
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi
Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükseldi

Benzer haberler

ABD Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

ABD Alaska yakınlarında Rus savaş uçaklarını önledi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bine yaklaştı

Suriye'de Rus askeri aracının altında bomba patladı

Suriye'de Rus askeri aracının altında bomba patladı
İdlib'de son 24 saatte 5 bin 800 sivil yerinden edildi

İdlib'de son 24 saatte 5 bin 800 sivil yerinden edildi
Rusya Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor

Rusya Kovid-19 vaka sayısını düşüremiyor