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Dünya

ABD Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Kasım İleri   | 30.08.2021
ABD Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı

Washington DC

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin işgali bitirme süreci

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Afganistan'daki tüm askeri faaliyetlerinin tamamlandığını açıklayan McKenzie, Afganistan işgaline ilişkin "Bu ucuz bir görev değildi. 13'ü geçen hafta DEAŞ bombalı saldırısında olmak üzere toplam 2 bin 461 Amerikan askeri öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı." dedi.

18 günlük çekilme sürecinde 123 bin kişiyi tahliye ettiklerini söyleyen McKenzie, "Tahliye için havaalanına Amerikan vatandaşlarının alımı son uçağın çıkışından 12 saat önce durduruldu dolayısıyla son anda gelmeye çalışan Amerikalıları getiremedik." ifadelerini kullandı.

Roketsavarları ve helikopterleri bıraktılar

Havaalanındaki ekipmanlara ilişkin de bilgi veren McKenzie, bazı ekipmanların getirildiğini, bazılarının ise kullanılamaz hale getirilerek orada bırakıldığını söyledi.

Orgeneral McKenzie, pazar günü havaalanına yapılan roketli saldırıları önlemek için kullanılan C-Ram roketsavarların son ana kadar aktif olduklarını ancak çekilme ile o silahların kullanılamaz hale getirilerek orada bırakıldığını belirtti.

Havaalanında bıraktıkları diğer ekipmanlarla ilgili ise McKenzie şu ifadeleri kullandı:

"Birçok MRAP araçları bıraktık. Yaklaşık 70 MRAP, bunlar artık kimse tarafından kullanılamaz. 27 taktik HUMVEE aracını kullanılamayacak şekilde bıraktık. Ek olarak, bir daha asla uçamayacak 73 hava aracı bıraktık.”

Kabil havaalanını Taliban'a teslim etmediklerini ancak çekilme sırasında Taliban ile koordinasyon kurduklarını belirten McKenzie, Taliban ile gelecekte bir koordinasyon öngörmediğini kaydetti.

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