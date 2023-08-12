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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Delaware'deki Hunter Biden davasını düşürmek için harekete geçti

ABD'de Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın vergi kayıtlarına ilişkin soruşturmaya özel savcı olarak atanan David Weiss, mahkemeden Washington D.C. ya da California'da dava açabilmek için Biden hakkında Delaware'de açılan davayı düşürmesini talep etti.

Nuri Aydın  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
ABD Adalet Bakanlığı, Delaware'deki Hunter Biden davasını düşürmek için harekete geçti

Ankara

The Hill'in haberine göre, Weiss, mahkemeden, Hunter Biden'ın işlediği iddia edilen vergi suçlarının Delaware'de işlenmediği gerekçesiyle buradaki davanın düşürülmesini istedi.

Özel savcı Weiss, isteminde "Duruşmadan sonra taraflar müzakereye devam etti ancak bir çıkmaza girdi. Bu nedenle, (Washington D.C. ya da California'da) bir duruşma yapılması gerekiyor. Hükûmet şimdi davanın yargılanmadan çözülmeyeceğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Weiss, talebinde "Davalı hakkında, bu suçlar ve diğer ilgili vergi suçları için yer Kaliforniya Merkez Bölgesi veya Columbia Bölgesi'dir." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark ise Weiss'in bu talebine dair "Delaware, Washington, D.C.'de veya başka herhangi bir yerde, müvekkilimiz adına adil bir çözüm bekliyoruz. Bu ABD'li avukat, müvekkilimi beş yıldır özenle araştırıyor ve mahkemede takip etmeyi tamamen planladığımız bir çözüm önerdi. Bütün bu manevralar sona erdiğinde müvekkilimin çözüme kavuşacağına ve hayatına başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara özel savcı atandı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Hunter Biden hakkındaki soruşturmalara Delaware Başsavcısı David Weiss'i özel savcı olarak görevlendirmişti.

Garland, düzenlediği basın toplantısında Weiss'in soruşturmalarının kendisinin özel savcı olarak görevlendirilmesini gerektiren seviyeye ulaştığını ve bu pozisyona atanma isteğini dile getirdiğini kaydetmişti.

Bakan Garland, konuşmasında "Talebi ve konunun olağan dışı koşullarını değerlendirip kendisini özel savcı olarak atamanın kamu yararına olacağı sonucuna vardım." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

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