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Dünya

ABD 28 yıl sonra Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtı

ABD, 1991'de iç savaşın başlaması sonrası kapattığı Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 03.10.2019
ABD 28 yıl sonra Somali'deki büyükelçiliğini yeniden açtı

Addis Abeba

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 5 Ocak 1991'de kapatılan büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi. 

Açıklamada, büyükelçiliğin tekrar açılmasının ABD-Somali ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğu kaydedildi.

ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu.

Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.

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