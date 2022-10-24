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Dünya

ABD, 2 Çin istihbarat elemanını, "adaleti engellemek" ile suçladı

ABD, 2 Çin istihbarat elemanını, Çin merkezli bir şirket hakkındaki belgeleri çalmak ve (Federal İstihbarat Bürosu) FBI görevlisine rüşvet vererek "adaleti engellemek" ile suçladı.

Dildar Baykan Atalay   | 24.10.2022
ABD, 2 Çin istihbarat elemanını, "adaleti engellemek" ile suçladı

Washington

ABD Adalet Bakanlığı, Çin ile ilgili 3 farklı davaya ilişkin iddianame açıkladı.

Açıklamada, Gouchun He ve Zheng Wang isimli iki Çin ajanının, New York'ta bir Çin şirketi hakkındaki davaya ilişkin belge çalmakla suçlandığı belirtildi.

Ayrıca bu kişilerin FBI için çalışan bir kişiye de 61 bin dolar değerinde Bitcoin ödemesi yaparak, rüşvet verdiği öne sürüldü.

Söz konusu kişiler hakkında "adaleti engellemek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Çin ile ilgili diğer davalarda da toplam 13 kişiye de çeşitli suçlar isnat edildi. FBI Direktörü Chris Wray bu kişilerden 10'unun Çin istihbarat elemanı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Adalet Bakanlığının açıklamasında şirket ismi zikredilmezken, ABD basınındaki haberlerde bahse konu şirketin "Huawei" olduğu belirtiliyor.

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