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Dünya

ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı

ABD, Sudan'daki maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik temsilciliğini büyükelçi seviyesine yükseltti.

Ömer Erdem   | 27.11.2021
ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı

Hartum

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.

Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Misyon Başkan Yardımcılığı yapan Godfrey Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, Irak, Libya ve Suriye büyükelçiliklerinde görev yaptı.


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