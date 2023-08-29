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Dünya

AB yönetiminde Timmermans'tan boşalan koltuğa Hoekstra geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın Hollanda'da sol ittifakın başbakan adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından yerine Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra teklif edilecek.

Ömer Tuğrul Çam  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
AB yönetiminde Timmermans'tan boşalan koltuğa Hoekstra geliyor

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iklimle ilgili konulardan sorumlu olacak Komisyon üyeliğine Hoekstra'nın getirilmesi için AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu'na öneride bulunacağını açıkladı.

Hollanda'nın görev için aday gösterdiği Hoekstra ile görüştüğünü ve bu görev için uygun olduğuna karar verdiğini kaydeden von der Leyen, Hoekstra'nın 2017-2022 döneminde ülkesinde Maliye Bakanı, 2022'den beri de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını, yeterli tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, "Hoekstra'nın hükümetteki tecrübesi özellikle Avrupa'nın COP28 öncesinde iklim diplomasisi ve iklim finansmanı, ayrıca iklimle bağlantılı yasama araçlarının uygulanması için güçlü bir değer olacaktır." ifadesini kullandı.

Hollanda'daki Sosyal Demokratlar ve Yeşiller İttifakı, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ı 22 Kasım'da düzenlenecek genel seçimlerde başbakanlığa aday göstermişti.

AB yönetiminden Hollanda siyasetine dönmeye karar veren Timmermans, 22 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti. İşçi Partisi üyesi Timmermans, 2012-2014 yıllarında Hollanda'da dışişleri bakanlığı yapmıştı.

AB Komisyonunda 27 üye ülkeden 27 üye görev yapıyor.

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