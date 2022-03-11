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Dünya

AB: Viyana'daki nükleer müzakerelerde ara gerekli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.03.2022
AB: Viyana'daki nükleer müzakerelerde ara gerekli

Brüksel

Borrell, 11 aydır devam eden İran nükleer anlaşması müzakerelerinde sona gelinmişken Rusya'nın ABD'den güvenlik garantileri talep ettiğine yönelik haberlerin ardından, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Viyana görüşmelerine dış etkenler nedeniyle bir ara verilmesi gerekli." ifadesini kullanan Borrell, nihai metnin hazır olduğunu ve masada durduğunu bildirdi.

Borrell, mevcut durumu aşmak ve anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adlı anlaşmanın koordinatörü oldukları için AB olarak KOEP katılımcıları ve ABD ile temasta olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İran nükleer anlaşması, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Nisan 2021'den bu yana sürüyor.

Rusya'nın talebinin müzakerelerde pürüze yol açtığı bildirilmişti. Rusya'nın detaylarını henüz açıklamadığı garanti talebi, İran tarafında hoşnutsuzluğa neden olmuş, müzakerelerin uzun sürmesine yol açan "garanti konusunun" bir kez daha anlaşmaya giden yolu tıkadığı belirtilmişti.

2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD'nin anlaşmaya dönüşü, bu ülkenin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve son olarak İran'ın nükleer faaliyetlerini 2015'te imzalanan anlaşmanın sınırlarına çekmesi için sürdürülen görüşmelerin önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı bilinmiyor.

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