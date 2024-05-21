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Dünya

AB ve Moldova "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"na imza attı

Avrupa Birliği (AB) ve aday ülkelerden Moldova, "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı" anlaşması imzaladı.

Selen Valente Rasquinho  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
AB ve Moldova "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"na imza attı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Moldova Başbakanı Dorin Recean, anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Borrell, Moldova'nın AB ile bu anlaşmayı imzalayan ilk ülke olduğunu belirterek, anlaşmanın ülkenin dayanıklılığını artıracağını, güvenlik sorunlarının ortaklaşa ele alınmasına ve yeni işbirliği alanlarının keşfedilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Recean da ülkesinin AB üyeliği yolunda önemli mesafe katettiğini dile getirerek, 20 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri ile AB'ye katılım referandumunda halkın bu yöndeki iradesini ortaya koyacağını kaydetti.

Michel'in mesajları

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Recean ile yaptığı ayrı görüşmenin ardından, "AB, Rusya'nın, Moldova'nın ilerlemesini baltalamaya yönelik artan hibrit tehditlerine karşı mücadelesinde bu ülkenin dayanıklılığını desteklemeye devam edecek. AB-Moldova güvenlik ve savunma ortaklığının bugün imzalanması, Moldova'nın AB'ye yakınlaştırılmasında somut bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova, Haziran 2022'de aday ülke statüsünü almıştı. Aralık 2023 ise bu ülkenin AB'ye katılım müzakerelerine başlamasına karar verilmişti.

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