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Dünya, Yapay zeka

AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çeşitli yapay zeka teknolojilerine katı kurallar getirecek yeni yasayı onayladı.

Ata Ufuk Şeker  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
AB ülkelerinden yapay zeka yasasına yeşil ışık

Brüksel

AB Konseyi, dünyada yapay zekaya yönelik ilk kapsamlı kuralları getirecek "Yapay Zeka Yasası"nın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Yasaya göre, AB ülkelerinde yapay zeka kuralları uyumlu hale getirilecek. Birlikte kullanılacak yapay zeka sistemlerinin güvenli olması ve temel haklara saygı gösterilmesi gerekecek.

Yapay zeka sistemleri, topluma zarar verme ihtimaline göre "risk temelli" bir biçimde düzenlenecek. Risk arttıkça kurallar katılaşacak.

Yapay zekanın bazı kullanımlarındaki risk kabul edilemez olarak sınıflandırılacak ve bu sistemlerin kullanımı yasaklanacak.

Yüz görüntülerinin internetten veya kapalı kamera sistem görüntülerinden alınması, iş yerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma, sosyal puanlama, cinsel yönelim veya dini inançlar gibi hassas verileri çıkarmak için biyometrik sınıflandırma yasak kapsamına girecek.

İnsan davranışını manipüle eden veya insanların zafiyetlerinden yararlanan yapay zeka yasak olacak.

Video, metin, görüntü oluşturma, başka dilde konuşma, hesaplama veya bilgisayar kodu yazma gibi çok çeşitli farklı görevleri yerine getirebilen büyük sistemlere özel kurallar getirilecek.

Söz konusu "genel amaçlı yapay zeka" sistemlerinin piyasaya sürülmeden önce çeşitli şeffaflık kriterlerine uyması sağlanacak. Kurallara uyulmaması durumunda ilgili şirketin küresel cirosuna oranlı para cezası kesilebilecek.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının 2 yıl sonrasında yürürlüğe girecek.

Yeni yasa ile birlikte Google'ın yapay zeka modeli Gemini ve ChatGPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin yeni kurallara uygun davranması gerekecek.

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