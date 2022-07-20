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Dünya

AB ülkeleri Rusya'dan altın alımını yasaklama kararı aldı

Yaptırım paketine göre, bazı Rus yetkili ve kurumların mal varlıklarının dondurulması, listeye eklenecek kişilere ise seyahat yasağının getirilmesi de planlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 20.07.2022
AB ülkeleri Rusya'dan altın alımını yasaklama kararı aldı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Pakete göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak.

Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.

Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.

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