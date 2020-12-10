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Dünya

AB ülkeleri bütçede uzlaşı sağladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinde uzlaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 10.12.2020
AB ülkeleri bütçede uzlaşı sağladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Liderlerin, AB'nin 2021-2027 bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda "uzlaştıklarına" işaret eden Michel, "Şimdi uygulamaya başlayabilir ve ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

Michel, söz konusu paketin AB’nin çevre dostu ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacağına dikkati çekti.

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki bütçeyle kurtarma programını engelliyordu.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyordu.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütüyordu.

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