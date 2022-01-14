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Dünya

AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna kamu kurumlarına düzenlenen siber saldırıyı kınadı.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.01.2022
AB, Ukrayna'ya yönelik siber saldırıyı kınadı

Brüksel

AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ukrayna'ya düzenlenen siber saldırıları kuvvetli şekilde kınadıklarını belirten Varhelyi, bunların kabul edilemez ve istikrarı bozucu olduğunu bildirdi.

Varhelyi, "Bu saldırılar sona ermeli. AB Komisyonu, siber dayanıklılığını güçlendirmesi için Ukrayna'ya desteğini artırmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.

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