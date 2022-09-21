Dolar
18.33
Euro
18.15
Altın
1,673.56
ETH/USDT
1,348.00
BTC/USDT
19,296.00
BIST 100
3,263.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın kısmi seferberlik kararı sonrası AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.09.2022
AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

Brüksel

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, ülkelerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında iş birliği, güvenlik ve refah için çalışırken Kremlin'in Uluslararası Barış Günü'nde seferberlik ilan ettiğini belirtti.

"Bu savaşta tek bir saldırgan var, o da Rusya. Saldırıya uğrayan ülke ise Ukrayna" ifadesini kullanan Michel, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini ve sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim de dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız
Adalet Bakanı Bozdağ: Yargımızı Avrupa'daki standartların ilerisine götürmek ana vazifemiz
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Benzer haberler

AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

AB Ukrayna'ya desteğini yineledi

Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

AB'ye göre Rusya'nın seferberlik kararı "saldırganlığın artacağına işaret"

Rusya’da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı

Rusya’da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı
Rusya'nın bütçe giderleri gelirlerini aştı

Rusya'nın bütçe giderleri gelirlerini aştı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet