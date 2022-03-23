Dolar
14.86
Euro
16.37
Altın
1,936.18
ETH/USDT
3,005.00
BTC/USDT
42,483.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek

Avrupa Birliği, Ukraynalı sığınmacıları kabul eden Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi sınır ülkelerine 3,4 milyar avroluk ek mali destek sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker   | 23.03.2022
AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek

Brüksel

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda sığınmacıyı karşılayan ve kabul eden üye ülkelerin desteklenmesi için bu ülkelere "React-EU" fonundan ön finansman sağlanmasını içeren teklifini açıkladı.

Buna göre, sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için özellikle Ukrayna'ya komşu Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya ile nüfuslarına oranla en fazla sığınmacı kabul eden Avusturya, Bulgaristan, Çekya ve Estonya'ya 3,4 milyar avro aktarılacak.

Söz konusu kaynağın ülkelere hızla gönderilmesi sağlanacak.

Teklifin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYYK), 24 Şubat-22 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 626 bin 546 mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirdi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor

Benzer haberler

AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor

AB, ABD'den gaz tedarikinde öncelik istiyor

Türkiye'den BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı

AB Ukraynalı sığınmacıları kabul eden üyelerini destekleyecek

Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü

Putin ile Scholz Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak

Rusya eylülden itibaren AİHM'e taraf olmayacak
AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı

AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı