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Dünya

AB Twitter'ın dezenformasyonla mücadelesini yetersiz buldu

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu Twitter'ın dezenformasyona karşı aldığı tedbirleri açıklayan raporunu yeterli bulmadı.

Ata Ufuk Şeker   | 09.02.2023
AB Twitter'ın dezenformasyonla mücadelesini yetersiz buldu

Brüksel

AB Komisyonu, Birliğin dezenformasyona karşı hazırladığı kuralları içeren uygulama kodu çerçevesinde, Google, Twitter, Facebook, Microsoft ve TikTok gibi teknoloji şirketlerinin platformlarındaki yalan haber ve dezenformasyonla nasıl mücadele edildiğine ilişkin ilk raporlarını sunduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu raporlarda, platformların dezenformasyon aktörlerinin reklam gelirinin ne kadarının engellendiği, kabul edilen veya reddedilen siyasi reklamların sayısı ve değeri, sahte hesapların oluşturulması ve kullanılması gibi belirlenen manipülatif davranış örnekleri ile bilgilerin doğruluk kontrolünün etkisi hakkında verilerin yer aldığı bildirildi.

Uygulama kodunu kabul eden bütün platformların buna ilişkin raporlarını zamanında sundukları belirtilen açıklamada, Twitter'ın raporunda yeterli verinin yer almadığı ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmeyi güçlendirecek taahhütler konusunda eksiklikler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bir sonraki raporlama sürecinin 6 ay sonrasında yapılacağı bildirildi.

Twitter hayal kırıklığına uğrattı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Twitter'ın sunduğu raporun diğerlerinin gerisinde kaldığını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Twitter'ın kurallardan kaynaklanan yükümlülüklerine daha ciddi bir bağlılık göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Platformların dezenformasyona karşı mücadele kurallarına ilişkin ilk uygulama raporlarının yayımlanmasının önemine işaret eden Jourova, araştırmacıların verilere erişimini sağlama konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Jourova, bilgi kalitesi konusunda yalnızca çevrim içi platformlara güvenilemeyeceğine ve bilgilerin bağımsız olarak doğrulanabilmesi gerektiğine işaret ederek, "Daha fazla şeffaflığa sahip olmalıyız." dedi.

- Süreç hakkında

AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı yeni uygulama kodu, geçen yıl haziran ayında 30'un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı.

Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.

Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etmişti.

Güçlendirilmiş uygulama kodu 40'tan fazla taahhüt ve 100'ün üzerinde özel önlem içeriyor. Dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulması önlemler arasında yer alıyordu.

Dijital platformların 6 ay içinde söz konusu taahhütleri yerine getireceği, konuyla ilgili 2023 yılı başında da bir ilerleme raporu hazırlanacağı belirtilmişti.

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