Euro
8.99
Dolar
7.69
BIST 100
1,102.65
Altın
1,866.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.09.2020
AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda "çok faydalı" görüş alışverişinde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Yunanistan ile görüşmelerin başlayacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki ülke arasındaki görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve AB ile yapıcı ilişkiler için önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi

Benzer haberler

İtalya, AB'nin önerdiği göç anlaşmasını önemli bir adım olarak görüyor

İtalya, AB'nin önerdiği göç anlaşmasını önemli bir adım olarak görüyor

AB, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlayacak olmasından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

AB Komisyonu üyelere yeni göç ve iltica anlaşması önerdi

AB Komisyonu üyelere yeni göç ve iltica anlaşması önerdi
Brexit sonrası Avrupa’nın diplomatik psikanalizi

Brexit sonrası Avrupa’nın diplomatik psikanalizi
Yunanistan ve GKRY Sevilla haritasıyla Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor

Yunanistan ve GKRY Sevilla haritasıyla Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor