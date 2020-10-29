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Dünya

AB-Türkiye Dostluk Grubundan 29 Ekim mesajı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkçe görüntülü mesajla kutladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.10.2020
AB-Türkiye Dostluk Grubundan 29 Ekim mesajı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyesi Ryszard Czarnecki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Mesajında Türkçe konuşan Czarnecki, "Sevgili AB-Türkiye dostları. Türk halkını eşit yurttaş, Türk kadınını seçmen yapan, 100. yılına yaklaşan Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.


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