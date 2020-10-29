AB-Türkiye Dostluk Grubundan 29 Ekim mesajı
Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkçe görüntülü mesajla kutladı.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Polonyalı üyesi Ryszard Czarnecki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.
Mesajında Türkçe konuşan Czarnecki, "Sevgili AB-Türkiye dostları. Türk halkını eşit yurttaş, Türk kadınını seçmen yapan, 100. yılına yaklaşan Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.
Czarnecki'nin başkanlığında 1 Haziran'da kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu, "kültür ve yumuşak diplomasi" yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.
Halihazırda AP üyesi olan Polonyalı Czarnecki, daha önce AP Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmüştü.
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