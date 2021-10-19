Dolar
9.30
Euro
10.82
Altın
1,769.73
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,429.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tunus'ta meclisin faaliyetine yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Selen Temizer   | 19.10.2021
AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda Tunus'la ilgili bir oturumda, Necla Buden Ramazan'ın Tunus'un yeni başbakanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

AB Temsilcisi, "İşleyen bir hükümetin kurulması, Tunus'un karşı karşıya olduğu birçok zorlukla derhal mücadele etmeye başlamak için kesinlikle çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte başta meclis olmak üzere anayasal ve kurumsal düzenin tamamen restore edilmesinin önemine değinen Borrell, "Meclis süresiz olarak kapalı kalamaz." dedi.

Tunus'taki durum

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de, yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapılmış, yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedilmişti.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Bulgaristan’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'yeşil sertifika' zorunluluğu getirildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz

AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye kilit ortak olmaya devam etmekte

AB, mali kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor

Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz

Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor
AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı

AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı