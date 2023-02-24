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Dünya

AB "terör listesini" 6 aylığına uzattı

Avrupa Birliği (AB), 13 kişi ile aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgütün bulunduğu "terör listesini" değişiklik olmadan yeniden kabul etti.

Selen Temizer   | 24.02.2023
AB "terör listesini" 6 aylığına uzattı

Brüksel

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımları öngören, aralarında PKK ve DHKP-C gibi 21 örgüt ile 13 kişinin bulunduğu listeyi 6 ay uzatma kararı aldı.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

AB'nin terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

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