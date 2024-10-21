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Dünya

AB, teknoloji yatırımlarını artırmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), Avrupa'da yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilere daha fazla yatırım sağlamak üzere girişim sermayesi şirketleriyle yeni bir ağ kurdu.

Ata Ufuk Şeker  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
AB, teknoloji yatırımlarını artırmaya çalışıyor

Brüksel

AB Komisyonu, girişim sermayesi şirketleriyle önemli sorunların çözülmesine yardımcı olacak teknolojik çözümler geliştirmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen "deep tech" alanına, inovasyonu artırmak üzere işbirliği yapılmaya başlandığını açıkladı.

Açıklamada, Avrupa'daki yenilikçi deep tech şirketlerle, AB ile ortak yatırım yapmaya hazır şirketleri bir araya getiren Güvenilir Yatırımcılar Ağı'nın başlatıldığı bildirildi.

Ağın 90 milyar avronun üzerinde varlığı temsil eden girişim sermayesi fonları, kamu yatırım bankaları, vakıflar ve kurumsal girişim fonları da dahil olmak üzere Avrupa genelinden 71 yatırımcı içerdiğine işaret edilen açıklamada, AB yatırımlarının, Birlik araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe'un bir parçası olan Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu'ndan sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu girişimle Avrupa'nın deep tech sektörüne daha fazla sermaye sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

AB, ABD ve Çin'in gerisinde kalan teknoloji sektörünü yeni desteklemelerle canlandırmaya ve rekabetçiliğini artırmaya çalışıyor.

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