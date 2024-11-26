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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

AB, Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine dahil etti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 3 bakanına yönelik yaptırım kararı aldı.

Melike Pala  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
AB, Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine dahil etti

Ankara

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de "devam eden baskı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle 3 bakan yaptırım listesine dahil edildi.

Listeye eklenen 3 kişi, İç Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Luay İmad Ed-Din El-Muncid, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Firas Hasan Kaddur ve Devlet Bakanı Ahmed Muhammed Postacı.

3 bakana yönelik yaptırım kararının, "Suriye rejiminin sivil halka karşı sürdürdüğü şiddetli baskıdaki sorumlulukları" nedeniyle alındığı bildirildi.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişi sayısı bu 3 bakanın da eklenmesiyle 318 oldu. Yaptırım listesinde ayrıca 86 kuruluş yer alıyor.

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