Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,011.50
Altın
1,464.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Sırbistan'la yeni fasıl açtı

AB, katılım müzakereleri çerçevesinde Sırbistan'la "Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlıklı faslı açmaya karar verdi.

Şerife Çetin   | 10.12.2019
AB, Sırbistan'la yeni fasıl açtı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'la yeni bir faslı müzakereye açtı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'de katılım müzakerelerine ilişkin Sırbistan ve birlik yetkilileri arasında toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sırbistan ile "Sermayenin Serbest Dolaşımı" başlıklı 4'üncü faslın açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sırbistan'ın AB müktesebatıyla uyumuna ilişkin çalışmalarının yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, faslın geçici olarak kapatılabilmesi için Belgrad yönetiminin kara para aklama, terör finansmanı ve ödeme sistemlerine ilişkin gerekli adımları atması gerektiği belirtildi.

AB ile katılım müzakerelerine 2014'te başlayan Sırbistan, Karadağ ile üyeliğe en yakın iki Balkan ülkesi olarak gösteriliyor.

Sırbistan ile AB arasında halihazırda 35 fasıldan 18'i açılmış bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

AB, Sırbistan'la yeni fasıl açtı

AB, Sırbistan'la yeni fasıl açtı

Sırp liderden Bosna'daki soykırımın inkarcısı Handke'ye tebrik

'Reçak, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği katliamların doruk noktası'

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi
AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi

AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi

AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor