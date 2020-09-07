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Dünya

AB, Sırbistan ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından endişeli

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını hatırlatarak, Kudüs'te büyükelçilik açacakları açıklanan Sırbistan ve Kosova'nın diplomatik adımlarının "ciddi endişe kaynağı" olduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.09.2020
AB, Sırbistan ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararından endişeli

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Sırbistan ve Kosova'nın ABD ile geçen hafta yaptıkları anlaşmalardan sonra Kudüs'te büyükelçilik açacağına yönelik açıklamalar hakkındaki soruyu yanıtladı.

AB'nin, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması konusundaki tutumunun değişmediğini aktaran Stano, "AB üyesi ülkelerin Kudüs'te büyükelçiliği bulunmamaktadır. AB Delegasyonu da Kudüs'te değildir. Bu durum BMGK'nın 1980'deki 478 sayılı kararıyla uyumludur." dedi.

Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, Kudüs'ün statüsünün de bu çözümün bir parçası olacağını ifade etti. Kudüs'ün iki devletin de başkenti olması gerektiğini belirten AB kararının altını çizen Stano, şunları dile getirdi:

"Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB'nin perspektifi baltalanmamalıdır. Sırbistan AB'ye katılım müzakerelerine devam etmektedir. Bu nedenle Sırbistan'ın üçüncü ülkelere yönelik politikalarını AB tarafından kabul edilen politikalar ve pozisyonlarla uyumlandırması gerekmektedir. Bu kapsamda, AB'nin Kudüs ile ilgili ortak tutumunu sorgulatacak herhangi bir diplomatik adım ciddi endişe ve üzüntü kaynağıdır."

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.

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