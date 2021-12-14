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Dünya

AB, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

Avrupa Birliği (AB) Sırbistan ile katılım müzakereleri kapsamında 4 yeni faslın açıldığını duyurdu.

Selen Temizer   | 14.12.2021
AB, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ve Sırbistan arasında 13'üncü Katılım Konferansı düzenlendi.

Konferansın ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Sırbistan ile "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılılık" (Green Agenda and Sustainable Connectivity) fasıl kümesini açtığı bildirildi.

Söz konusu küme, 14'üncü (Ulaştırma Politikası), 15'inci (Enerji), 21'inci (Trans-Avrupa Ağları) ve 27'nci fasılları (Çevre ve İklim Değişikliği) kapsıyor.

Böylece Sırbistan toplam 22 fasıl açmış oldu. 1 Mart 2012'de adaylık statüsünü alan ülke, fasıllardan ikisini geçici kapatmıştı.

AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

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