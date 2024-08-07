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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, şimdiye kadar Ukrayna'ya 108 milyar avro destek sağladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya toplam 108 milyar avroluk mali, insani ve askeri destek sağladı.

Ata Ufuk Şeker  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
AB, şimdiye kadar Ukrayna'ya 108 milyar avro destek sağladı

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından, AB ve üye ülkelerin savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığına işaret eden von der Leyen, "AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna'ya yaklaşık 108 milyar avroluk destek sağladık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın savaştan galip çıkacağını belirterek, "AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AB verilerine göre, Birlik ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 108 milyar avroya yakın yardımın 52 milyar avrosu finansal, mali ve insani destek olurken, 39 milyar avrosu askeri yardım şeklinde gerçekleşti. 17 milyar avro da AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara harcandı.

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