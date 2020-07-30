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Dünya

AB seyahat listesini daralttı

AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını tavsiye ettiği güncellenen yeni listesine hiçbir ülke ilave edilmezken, Cezayir'e de kapılar kapandı.

Ata Ufuk Şeker   | 30.07.2020
AB seyahat listesini daralttı

Brüksel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini daralttı.

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesini güncelledi.

Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB'nin dış sınırları, önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.

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