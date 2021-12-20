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Dünya

AB, sağlık krizlerinde toplu aşı ve ilaç alımı yapacak

Avrupa Birliği (AB), sağlıkla ilgili acil durumlarda üye ülkeler için toplu aşı, ilaç ve hammadde alımı yapmak amacıyla yasa hazırlayacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.12.2021
AB, sağlık krizlerinde toplu aşı ve ilaç alımı yapacak

Brüksel

AB üyesi ülkeler, sağlık krizlerinde topluca aşı, ilaç, ham madde, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçları topluca temin edebilmek üzere aralarında anlaşmaya vardı.

AB, bu düzenlemeyle toplu alım dışında acil fonları harekete geçirebilecek ve krizlerin meydana geldiği yerlerde tıbbi tesislerde üretim kapasitesinin genişletilmesini sağlayabilecek.

AB dönem başkanı Slovenya'nın Sağlık Bakanı Janez Poklukar, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının AB tarafından toplu alımı bir başarı hikayesiydi. Bugünkü anlaşma, AB ülkelerinin vatandaşlarını korumak amacıyla ilaç, aşı ve tıbbi malzeme sağlamak için bir araya gelmelerinin yolunu hazırladı." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri, aşı, ilaç ve ham madde temini için AB Komisyonu'nu görevlendirebilecek. AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 2022'nin ilk aylarında AB Konseyi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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