Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.78
BIST 100
94,157.69
Altın
1,385.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

AB, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.

Ata Ufuk Şeker   | 20.06.2019
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor. Bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor. Avrupa'nın turistik yolcu gemileri, Kırım ve Sivastopol'daki limanlara acil durumlar dışında uğrayamıyor.

Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkartma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı

Putin'den 'ABD-İran çatışması felaket olur' uyarısı

'Suriye krizinde siyasi çözüme fırsat verme zamanı geldi'

İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı
İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü
BM Genel Sekreteri'nden 'İdlib' çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden 'İdlib' çağrısı