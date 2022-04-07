Dolar
14.75
Euro
16.07
Altın
1,925.25
ETH/USDT
3,232.60
BTC/USDT
43,497.00
BIST 100
2,336.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.

Selen Temizer   | 07.04.2022
AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Gelecek günlerde Ukrayna'ya gideceğini anlatan Borrell, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan daha az alkış ve daha çok silah." dedi.

Borrell, AB'nin son yaptırım paketini bugün onaylamasını beklediğini ifade ederek, petrol ambargosu konusunun 11 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

AB, önceki gün Rusya'dan kömür alımında yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı

Benzer haberler

AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

Zelenskiy: Buça’dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi

AB: Ermenistan ve Azerbaycan'la barış için somut süreç başlatmaya karar verdik

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Pentagon: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

Pentagon: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi