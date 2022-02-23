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Dünya

AB Rusya yaptırımlarını kabul etti

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

Ata Ufuk Şeker   | 23.02.2022
AB Rusya yaptırımlarını kabul etti

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.


Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

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