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Dünya

AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 23.06.2021
AB ortak siber birim kurmaya hazırlanıyor

Brüksel

AB Komisyonu, son dönemde işletmeleri, vatandaşları ve kamu hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki ciddi siber saldırılara karşı yeni "Ortak Siber Birim" kurulmasını içeren teklifini açıkladı.

Buna göre, yeni birim kitlesel siber saldırı ve krizleri etkili bir şekilde önlemek, caydırmak ve yanıt vermek için AB ve üye ülkelerin mevcut kaynaklarını ve uzmanlığını bir araya getirecek.

Ortak siber birim, halihazırda farklı biçimde faaliyet gösteren çeşitli sivil, emniyet, diplomatik ve özel sektör siber güvenlik birimlerinin iş birliği yapacakları bir platform olacak.

Yeni birimle, AB kurumları ve üye ülkeler büyük ölçekli siber saldırılara karşı dayanışma gösterecek.

Katılımcıların ortak siber birime operasyonel kaynak sağlamaları talep edilecek.

Saldırılara karşı AB siber güvenlik hızlı tepki ekipleri kurulacak.

Ortak siber birimin 30 Haziran 2023'e kadar faaliyete geçmesi hedeflenecek.

Birimin kurulması için gerekli olan yatırımları AB Komisyonu yapacak.

Mevcut durumda siber güvenlik üye ülkelerin kendi yetki alanlarına giriyor.

Söz konusu birimin kurulması için AB üyesi ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

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