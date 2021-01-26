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Dünya

AB, Orta Doğu ve Türkiye'ye 385 milyon avro yardım sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), 2021 yılı insani yardım bütçesinden Orta Doğu ve Türkiye'ye toplam 385 milyon avro tahsis etti.

Ata Ufuk Şeker   | 26.01.2021
AB, Orta Doğu ve Türkiye'ye 385 milyon avro yardım sağlayacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılında insani yardım programlarına ayrılacak bütçenin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 900 milyon avro olan insani yardım miktarı, bu yıl 1,4 milyar avro oldu.

Bütçeden 505 milyon avro Afrika'daki Nijerya, Nijer, Kamerun, Çad, Burkina Faso, Mali, Moritanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Etiyopya'da krizlerden etkilenenlerin gıda gibi çeşitli ihtiyaçlarına ayrıldı.

Suriye krizinden etkilenen Orta Doğu ve Türkiye ile insani kriz yaşanan Yemen'e de 385 milyon avro insani yardım tahsis edildi.

Venezuela ve Kolombiya ile Afganistan, Bangladeş ve Arakanlı mültecilere 180 milyon avro kaynak ayrıldı.

Ukrayna, Batı Balkanlar ve Kafkasya'daki krizlere yönelik projelere 28 milyon avro tahsis edilirken, 302 milyon avro ise öngörülemeyen insani krizler için aktarıldı.




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