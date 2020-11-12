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Dünya

AB Ombudsmanı, Frontex hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Birliği (AB) Ombudsman Kurumu, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiğine yönelik haberlerin ardından AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) hakkında soruşturma başlattı.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.11.2020
AB Ombudsmanı, Frontex hakkında soruşturma başlattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Ombudsman Kurumundan yapılan açıklamaya göre, AB Ombudsmanı Emily O'Reilly, Frontex'in temel hakları ihlaline yönelik suçlamaları nasıl ele aldığını soruşturacak.

AB Ombudsmanı, Frontex içinde daha önce kurulmuş olan şikayet kabul mekanizmasının şeffaflığı ve etkinliğini, ayrıca Frontex'in temel haklarla ilgilenen memurlarının rolü ve bağımsızlığını değerlendirecek.

Ombudsman O Reilly ayrıca Avrupa Ombudsmanlar Ağı (ENO) üyeleriyle iletişime geçerek kendilerine Frontex operasyonlarıyla ilgili şikayet gelip gelmediği konusunda bilgi istedi.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin geçen ay yayımlanan araştırmasında, Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel’in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor. Frontex ise Yunanistan'ın Ege'de mültecileri geri itmesine destek verdikleri yönünde haberler üzerine iç soruşturma başlattıklarını, henüz "geri itme" suçlamalarını kanıtlar nitelikte bir bulguya rastlanılmadığını ileri sürmüştü.

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