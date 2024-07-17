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Dünya

AB mahkemesinden TikTok aleyhine karar

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un, Birlik tarafından "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılmasına yaptığı itirazı reddetti.

Ata Ufuk Şeker  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
AB mahkemesinden TikTok aleyhine karar

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Çinli ByteDance'in açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB Komisyonunun TikTok'u "eşik bekçisi" olarak sınıflandırma kararına karşı açılan davayı reddetti.

AB'nin geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere yol açan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar ile şirketler "eşik bekçisi" olarak adlandırıldı ve katı yükümlülüklere tabi tutulmaya başlandı.

TikTok da bu çerçevede AB tarafından "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" olarak tanımlanmış ve "eşik bekçisi" olarak sınıflandırılmıştı.

Bu şekilde sınıflandırılan platformların, rekabeti artırmak, tüketicilere daha fazla seçenek sunmak, yasa dışı ve zararlı içeriğin yayılmasını önlemek gibi çeşitli katı kurallara uyması gerekiyor.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

TikTok, AB'nin sınıflandırmasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

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