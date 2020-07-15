Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,805.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel olayının yaşandığı Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
logo
Dünya

AB mahkemesinden Apple lehine karar

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyanın en değerli şirketlerinden merkezi ABD'de bulunan Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.

Ata Ufuk Şeker   | 15.07.2020
AB mahkemesinden Apple lehine karar

Brüksel

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Apple'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "AB Genel Mahkemesi, İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Apple'a İrlanda'da devlet desteğiyle seçici biçimde ekonomik fayda sağlandığı yönündeki AB Komisyonu kararının "yeterince kanıtlanamadığını" ve "hatalı" olduğuna hükmetti.

Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Soruşturma 3 yılda tamamlanmıştı

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakalarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da sokağa çıkma yasakları geri geldi
BM'den 'Yemen'de Kovid-19 hızla yayılıyor' uyarısı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5 milyonu aştı

Benzer haberler

AB mahkemesinden Apple lehine karar

AB mahkemesinden Apple lehine karar

Ruhani: ABD'deki mevcut hükümet hiçbir şeyin ölçüsü olamaz

ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır

Meksika ve ABD Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 21 Ağustos'a kadar kapattı

Meksika ve ABD Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 21 Ağustos'a kadar kapattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD, Afganistan'daki 5 üsten çekildi

ABD, Afganistan'daki 5 üsten çekildi