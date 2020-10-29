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Dünya

AB liderlerinden Fransa'daki saldırıya ortak kınama

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, ortak açıklamayla Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.10.2020
AB liderlerinden Fransa'daki saldırıya ortak kınama

Brüksel

Ortak açıklamada, "Biz Avrupalı liderler Fransa'daki terör saldırısı nedeniyle şoke olduk ve üzüntü duyduk. Ortak değerlerimize yönelik bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Fransa ve Fransız halkıyla dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, terörle ve aşırıcılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlarla inançlar arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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