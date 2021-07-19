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Dünya

AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Selen Temizer   | 19.07.2021
AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor

Brüksel

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberine göre, AB söz konusu misyon vasıtasıyla Libya'daki diğer güçlerle rekabet ederek nüfuz sahibi olabilmeyi amaçlıyor.

Sitenin ulaştığı 1 Temmuz tarihli AB raporunda, "Libya'da barış sürecinin savaşçıların geniş çaplı silahsızlanması, tasfiyesi ve yeniden entegre edilmesinin yanı sıra güvenlik sektörü reformu gerektirdiği" ifade ediliyor.

Haberde AB'nin gelecek aylarda Kuzey Afrika'da büyük çapta operasyonlar için yaptığı planları nihayetlendirmek üzere olduğu, planların bölgede insan ve silah ticaretini bitirmeyi de hedeflediği aktarılıyor. Ulaşılan raporda, "Bu kapsamda, askeri faaliyet alanının tümünün üçüncü ülkelere bırakılmaması için bir AB Askeri Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası angajmanı değerlendirilmeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, söz konusu angajmanın güvenlik sektörü reformunu destekleme yetkisine sahip olması gerektiğine işaret ediliyor.

AB'ye havadan gözetleme yetkisi

Libyalı yetkililerin "sınırlarında AB'nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirttiğine" de değinilen raporda, "Bu, Libya makamları kabul ederse söz konusu ülke toprakları üzerinde AB'nin havadan gözetleme araçları için uçuş hakkı elde etme imkanını doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, AB'li diplomatların planı kısa süre içinde görüşeceği ancak Komisyonun söz konusu planları henüz resmi teklif olarak sunmadığı kaydedildi.

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