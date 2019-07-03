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Dünya

AB: Libya'daki saldırının sorumluları hesap vermeli

AB, Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurmasına dair, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." açıklamasında bulundu.

03.07.2019
AB: Libya'daki saldırının sorumluları hesap vermeli

Brüksel

AB'den Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması ile ilgili yapılan açıklamada, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." denildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 44 kişi yaşamını yitirdiği ve 130'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Almanya: Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Almanya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'da dün gerçekleştirilen saldırının tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların bir an önce ortaya çıkartılarak yargıya teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir." diyen Breul, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin saldırıyla savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile temas halinde olduklarını aktaran Breul, tarafları BM çatısı altında görüşmeye çağırdı.

Breul, saldırının arkasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in olup olmadığı yönündeki soruya ise "Libya'da daimi bir temsilciliğimiz yok. O nedenle tam olarak kendi bulgularımız yok ancak saldırının tüm yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi. 

Fransa: Bu merkez ikinci kez hedef alındı

Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi. 

Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.

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