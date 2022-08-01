Dolar
17.95
Euro
18.38
Altın
1,769.28
ETH/USDT
1,637.20
BTC/USDT
22,980.00
BIST 100
2,645.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli

Avrupa Birliği (AB), Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini, tarafları görüşmek üzere Brüksel'e davet ettiklerini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.08.2022
AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kosova'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AB ve üye ülkeler olarak özellikle Kosova'nın kuzeyindeki olayları ve gelişmeleri çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz" diyen Stano, herkesin sakin olması gerektiğine dikkati çekti.

Stano, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atan, bütün vatandaşların hareket özgürlüğünü engelleyen koordine olmamış ve tek taraflı her türlü eylemin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Stano, gerilimi azaltmak için Kosova ve Sırbistan ile yakın temas halinde olduklarını, aynı zamanda NATO ve ABD gibi uluslararası ortaklarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de taraflarla görüştüğüne işaret ederek, Kosova'nın, AB temsilcisi Borrell ve ABD'nin çağrısıyla son karışıklığı başlatan önlemleri ertelemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Sırbistan ve Kosova arasındaki bütün sorunların AB arabuluculuğundaki diyalogla ele alınması gerektiğini belirten Stano, "AB, her iki tarafı da çözüm bulmak ve bu tür gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasını önleme yollarını görüşmek üzere Brüksel'de buluşmaya davet etti." dedi.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, dün akşam ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dün akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu'dan Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
'Evladımı HDP'den istiyorum'
Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu
Kayseri'de damda kayısı kurutma telaşı başladı

Benzer haberler

AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek

AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek

AB, Kosova'daki gelişmelerden endişeli

AB, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasından memnun

Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı

Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı
Avrupa günlerdir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor

Avrupa günlerdir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor
Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?

Avrupa Rus doğal gazına bağımlılığı gerçekten azaltabilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet