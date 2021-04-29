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Dünya

AB Konseyi İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi

Avrupa Birliği Konseyi, AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 29.04.2021
AB Konseyi İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB ve İngiltere arasındaki ticaret ve iş birliği anlaşmasının son onay sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bu aşamadan sonra AB tarafının, İngiltere'ye onay sürecinin tamamlandığı konusunda resmi bildirimde bulunacağına işaret edilen açıklamada, anlaşma metninin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı ve 1 Mayıs'ta da yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), AB ve İngiltere arasında gelecekteki ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı dün oy çokluğuyla kabul etmişti.

Ticaret anlaşması hakkında

Ticaret anlaşmasına göre, AB ve İngiltere menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulamayacak.

Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.

Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ile rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesi sağlanacak.

AB ve İngiltere kara sularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere, balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri devam edecek.

Taraflar, ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek.

Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak.

AB ve İngiltere arasında ortak konsey kurularak anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine getirileceği belirlenecek.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağlamıştı. Bu süreçte AP onayı alınmayan anlaşma, 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

AP'deki siyasi partilerin grup başkanları, İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bu anlaşmanın onaylanmasını uzun süre Genel Kurul gündemine almamıştı.

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