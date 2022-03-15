Dolar
14.72
Euro
16.13
Altın
1,917.42
ETH/USDT
2,657.80
BTC/USDT
39,659.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı derhal durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.

Selen Temizer   | 15.03.2022
AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Putin ile görüştüğünü, Rusya'nın acilen Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "kardeş katli" savaşını durdurması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Ukrayna'da derhal ateşkes ve Rus ordusunun geri çekilmesi çağrısında bulunduğunu belirten Michel, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakereleri ele aldıklarını ifade etti.

Michel, "Rus güçlerinin Ukraynalı sivillere yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanı durdurulmalı. Rusya acilen insani erişimi ve güvenli geçişi sağlamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

JEF ülkeleri: Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

AB, Rus milyarder Roman Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi

Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri

Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri

Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir

Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir
Beyaz Saray, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına hala soğuk bakıyor

Beyaz Saray, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına hala soğuk bakıyor